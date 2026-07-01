"الداخلية" في يوم الشرطة الفلسطينية: سنواصل أداء واجبنا رغم الاستهداف

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الأربعاء، أن الشرطة الفلسطينية ستواصل أداء واجبها الوطني والإنساني في خدمة المواطنين وحماية الجبهة الداخلية، رغم الاستهداف المتواصل الذي تتعرض له خلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة يوم الشرطة الفلسطينية الذي يصادف الأول من يوليو/تموز، إن أفراد الشرطة يواصلون أداء مهامهم بإصرار في خدمة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته، وحفظ السلم الأهلي، على الرغم من الظروف الصعبة واستمرار استهداف الاحتلال لمختلف مقومات الحياة.

واستذكرت الوزارة تضحيات منتسبي الشرطة، مشيرة إلى أن الجهاز قدّم قرابة ألفي شهيد من القادة والضباط والأفراد خلال مسيرة عمله في قطاع غزة، بينهم مدير عام الشرطة الأسبق اللواء توفيق جبر، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه خلال الحرب.

كما حيّت الوزارة جرحى الشرطة، مؤكدة أن تضحياتهم تمثل نموذجًا للفداء والإخلاص، وأشادت بصمود أفراد الشرطة الأسرى في سجون الاحتلال، معتبرة أن ما يقدمونه من تضحيات سيبقى شاهدًا على تمسكهم بالواجب الوطني.

وجددت وزارة الداخلية والأمن الوطني تعهدها بمواصلة القيام بواجباتها في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدة أن استهداف كوادرها ومقارها لن يثنيها عن أداء رسالتها الوطنية وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الحرب على قطاع غزة تتعرض عناصر وكوادر جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة لاستهداف ممنهج ومتواصل من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مؤسسات حقوقية وسياسية يهدف هذا الاستهداف إلى تفكيك المنظومة الأمنية الداخلية وإحداث حالة من الفراغ الأمني والفوضى المجتمعية.