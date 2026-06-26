قوة "رادع": وعي المواطنين أسهم في حماية الجبهة الداخلية

أشادت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، بموقف المواطنين وما أظهروه من وعي عالٍ وتعاون مسؤول في حماية الجبهة الداخلية، مؤكدة أن هذا التكاتف الشعبي أسهم في مواجهة محاولات العبث بأمن المجتمع والنيل من تماسكه.

وقالت القوة، في بيان، إن الموقف الشعبي يشكل عنصرًا أساسيًا في التصدي لكل المحاولات الرامية إلى استغلال الظروف الراهنة للمساس بالأمن الداخلي، مثمنة وقوف أبناء الشعب وحاضنة المقاومة صفًا واحدًا في مواجهة تلك المحاولات.

وأكدت "رادع" مواصلة أداء واجبها الأمني، مشددة على أنها ستستمر في حماية أمن المواطنين وملاحقة كل من يثبت تورطه في الإضرار بأمن المجتمع أو التعاون مع جهات معادية، مهما كانت الظروف والتحديات.

وأفشل أبناء شعبنا اليوم الجمعة حراك 26 يونيو الهادف لتقويض الأمن المجتمعي والأضرار بمصالحه، والذي تقف وراءه جهات وشخصيات مشبوهة.

المصدر / فلسطين أون لاين