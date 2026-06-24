مصرع سائق جرافة من عرب الداخل خلال مشاركته في عمليات هدم بقطاع غزة

لقي عامل المقاولات الإسرائيلي رائد أبو القيعان، من سكان بلدة حورة في النقب، مصرعه بعد انهيار مبنى عليه أثناء مشاركته في أعمال هدم ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت منصة "حدشوت للو تسنزورا" أن أبو القيعان كان يعمل ضمن طواقم مقاولات تنفذ عمليات هدم لصالح "الجيش الإسرائيلي"، قبل أن ينهار عليه أحد المباني خلال العملية، ما أدى إلى مقتله.

المجرم أبو القيعان





ويأتي الحادث في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات هدم واسعة ومنهجية للمباني والمنشآت في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث وثقت تقارير حقوقية ودولية تدمير أحياء سكنية كاملة وتسوية مساحات واسعة بالأرض، في إطار الحرب المستمرة على القطاع.

وكانت صور الأقمار الصناعية وتقارير أممية قد أشارت إلى تعرض أجزاء كبيرة من غزة لدمار واسع النطاق نتيجة القصف وعمليات التجريف والهدم، وسط تحذيرات من أن هذه الممارسات قد تجعل مساحات واسعة من القطاع غير صالحة للحياة وتفاقم الأزمة الإنسانية المتواصلة.

يشار إلى أن رائد أبو القيعان ليس الحالة الوحيدة لشخص من أصول عربية قُتل أثناء مشاركته في عمليات هدم عسكرية أو هندسية مرتبطة بالحرب سواء في غزة أو لبنان.

ففي آذار/مارس 2026، قُتل الرقيب أول ماهر خاطر (خطار)، وهو من بلدة مجدل شمس، بقذيفة صاروخية أثناء عمله مشغلاً لجرافة هندسية تابعة للفرقة 91 في جنوب لبنان، وقيامه بعمليات هدم لمنازل اللبنانيين.

المصدر / فلسطين أون لاين