كرواتيا تفلت من كمين بنما وتُبقي على آمالها المونديالية

أنعش منتخب كرواتيا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم، بعد الانتصار الثمين الذي تحقق على حساب بنما بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية عشر بمونديال أمريكا الشمالية.

وتقمص أنتي بوديمير دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدف الوحيد للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 54، فيما عجز لاعبو منتخب بنما عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليحقق المنتخب الأوروبي انتصاره الأول في المونديال الحالي.

وحصل منتخب كرواتيا على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، في حين بقي منتخب بنما في ذيل الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسميا.

ويتصدر منتخب إنكلترا الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب غانا، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره الغاني في الجولة الأخيرة بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي بنما وإنجلترا.

وكان منتخب كرواتيا، الذي حقق المركز الثاني في مونديال 2018 بروسيا والمركز الثالث في المونديال الماضي بقطر عام 2022، قد استهل مشواره في النسخة الحالية للبطولة بالخسارة أمام الأسود الثلاثة بنتيجة 2-4.

في المقابل، افتتح منتخب بنما، الذي سجل ظهوره الثاني في كأس العالم بعد مشاركته في نسخة عام 2018، حملته في مونديال 2026 بالخسارة أمام غانا بهدف نظيف.

وأصبحت هذه هي الخسارة الخامسة لمنتخب بنما في كأس العالم، بعدما سبق له أن خسر جميع لقاءاته الثلاثة التي لعبها في المونديال الروسي أمام منتخبات إنكلترا وتونس وبلجيكا.

المصدر / وكالات