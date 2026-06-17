عريضة دولية تدعو لتعليق عضوية الجمعية الطبية الإسرائيلية في الرابطة العالمية

أطلقت مجموعة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ومنظمات طبية دولية عريضة تدعو إلى تعليق عضوية الجمعية الطبية الإسرائيلية في الرابطة الطبية العالمية، معتبرة أنها أخفقت في الالتزام بالمعايير الأساسية للأخلاقيات الطبية، ومتهمة إياها بالتواطؤ في انتهاكات جسيمة للحياد الطبي وحقوق الإنسان.

وجاءت الدعوة قبيل انعقاد الجمعية العامة للرابطة الطبية العالمية في مدينة روتردام الهولندية خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حيث دعا الموقعون الرابطة وجمعياتها الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات بحق الجمعية الطبية الإسرائيلية استناداً إلى ما وصفوه بانتهاكات متكررة لمبادئ الأخلاقيات الطبية والقانون الإنساني الدولي.

انتهاكات جسيمة

واستندت العريضة إلى تقارير وشهادات صادرة عن عاملين صحيين فلسطينيين ومنظمات حقوقية وأبحاث أكاديمية، تحدثت عن استهداف المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي، إضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى الفلسطينيين، ووجود ممارسات تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وطالب الموقعون الجمعيات الطبية الوطنية الأعضاء في الرابطة بقطع علاقاتها المؤسسية مع الجمعية الطبية الإسرائيلية، والدفع نحو تعليق عضويتها، مع التلويح بمقاطعة الرابطة الطبية العالمية وحجب رسوم العضوية اعتباراً من عام 2027 إذا لم تُتخذ خطوات عملية خلال اجتماع روتردام.

كما دعت العريضة الرابطة الطبية العالمية إلى فتح تحقيقات في انتهاكات الأخلاقيات الطبية والقانون الإنساني، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق الجمعيات الطبية الوطنية التي يثبت تورطها في تلك الانتهاكات.

وحملت العريضة توقيعات عدد من الأطباء والأكاديميين البارزين من عدة دول، إلى جانب منظمات صحية دولية، فيما بلغ عدد الموقعين حتى 16 يونيو/حزيران الجاري 1649 توقيعاً، مع تحديد هدف أولي يتمثل في الوصول إلى ألفي توقيع.

المصدر / فلسطين أون لاين