إصابة ضابط بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي آخر بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية خلال نشاط ميداني في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن الانفجار وقع أثناء تنفيذ القوات نشاطاً عملياتياً في منطقة مدينة جنين، ما أدى إلى إصابة الضابط بجروح وُصفت بالخطيرة، فيما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، قبل أن يتم إجلاؤهما لتلقي العلاج.

وفي تفاصيل إضافية، ذكرت "القناة السابعة" العبرية أن القوة العسكرية كانت تنفذ دورية داخل مخيم جنين في إطار التحضيرات لإقامة معسكر دائم للجيش داخل المخيم، عندما رصد أفرادها عبوة ناسفة مزروعة في المكان.

وأضافت القناة أن العبوة انفجرت بعد ثوانٍ من اكتشافها، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية لا تزال جارية، وسط تقديرات أولية تفيد بأن الضابط المصاب ربما لامس العبوة قبل انفجارها.

ويأتي الحادث في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، التي تشهد منذ أشهر مواجهات متكررة وعمليات استهداف للقوات الإسرائيلية بعبوات ناسفة خلال الاقتحامات العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين