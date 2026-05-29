نقيب الصيادين: تدمير إسرائيلي ممنهج للصيد البحري في غزة

29 مايو 2026 . الساعة 19:38 بتوقيت القدس
مراكب صيد غزية مدمرة بفعل القصف الإسرائيلي - (صورة أرشيفية)

أكّد رئيس نقابة الصيادين نزار عيّاش، تعرض قطاع الصيد والصيادون في غزة لعملية تدمير شاملة وممنهجة تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بهدف إنهاء هذه المهنة التاريخية كليا وتحويل العاملين فيها إلى فئة منكوبة.

وأفاد عياش، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الجمعة، باستشهاد 170 صيادا بنيران الاحتلال أثناء محاولتهم كسب قوت يومهم، وإصابة 40 صياداً آخرين بجراح متفاوتة، واعتقال 30 آخرين من عرض البحر.

وأشار إلى أن آلة الدمار الإسرائيلية استهدفت المراكب والبنية التحتية لقطاع الصيد بشكل مباشر.

وجاءت نسبة الأضرار، وفق عياش، شمال قطاع غزة بلغت نسبة تدمير وأضرار المراكب 100%، ومدينة غزة 95%، أما المحافظات الوسطى وخان يونس ورفح فبلغت نسبة الأضرار 80%.

وشدد عياش على أن الاستهداف لم يقتصر على المراكب فحسب، بل طال البنية التحتية للموانئ وغرف الصيادين المخصصة لحفظ شباكهم ومعداتهم، مما يشير إلى رغبة واضحة في القضاء على سبل العيش لآلاف الأسر التي تعتمد على الصيد كلياً في القطاع المحاصر.

وسبق أن أحصت نقابة الصيادية خسائر قطاع الصيد البحري بنحو 75 مليون دولار جراء الإبادة الإسرائيلية على غزة.      

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
