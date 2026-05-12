مستشفى العيون يطلق مبادرة "العيون الصناعية" لجرحى الحرب

أطلق مستشفى العيون، في مدينة غزة ، مبادرة "العيون الصناعية" للمرضى والجرحى الذين فقدوا أعينهم خلال الحرب، بهدف التخفيف من الآثار الجسدية والنفسية وتحسين جودة حياتهم.

وقال مدير المستشفى الدكتور حسام داوود في بيان له، الثلاثاء، إن المبادرة تأتي استجابة للحاجة الملحّة للمرضى المتضررين، رغم عدم توفر الخدمة داخل المستشفى وصعوبة تحويل الحالات للعلاج خارج القطاع، مؤكدًا أنها تسهم في تحسين الحياة اليومية والاجتماعية والمهنية للمرضى، مؤكدًا حرص المستشفى على تقديم رعاية متكاملة لا تقتصر على العلاج الطبي فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والتجميلية للمرضى.

من جانبه، أوضح المدير الطبي الدكتور محمد مسلم أن تنفيذ المبادرة تم عبر فريق جراحي متخصص وبمشاركة طاقم التمريض والطاقم الإداري وأخصائيي البصريات، ضمن عمل تكاملي لتقديم أفضل خدمة ممكنة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لسد فجوة في الخدمات وتلبية احتياجات المرضى في ظل تزايد الإصابات وصعوبة توفر المواد، مع السعي لمنح المرضى أملاً جديدًا للعودة إلى حياتهم الطبيعية رغم التحديات القائمة في القطاع.