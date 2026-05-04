المجلس البلدي الجديد في دير البلح يتسلم مهامه رسميا

شهدت مدينة دير البلح مراسم تسليم واستلام مهام المجلس البلدي المنتخب الجديد، وسط أجواء إيجابية عكست روح المسؤولية الوطنية وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة المحلية.

وشارك في مراسم التسليم شخصيات وطنية ونقابية وحكومية، وشهدت المراسم عقد المجلس الجديد جلسته الأولى، وانتخاب رئيس البلدية السيد خليل أبو سمرة ونائبه في أجواء توافقية تعكس روح الشراكة والمسؤولية بين مختلف مكونات المجلس.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير على أهمية المسيرة التشاركية مع المجتمع المحلي، وقال إن هذه المرحلة تمثل محطة وطنية مهمة لتجديد الثقة بالمجالس المحلية المنتخبة.

وأضاف أن الوزارة تنظر إلى الهيئات المحلية باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية، وأن أولويات المرحلة القادمة تتمثل في: تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي، تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، دعم صمود البلديات في ظل الظروف الصعبة، تكريس مبدأ التداول الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

وخلال المراسم، تم الإعلان عن تشكيل لجنة مختصة للإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم بقرار واعتماد من وزارة الحكم المحلي، لضمان سير العملية وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية أشرفت على انتخابات الهيئات المحلية التي جرت إبريل/ نيسان الماضي في هيئات الضفة والقدس ودير البلح في غزة.

