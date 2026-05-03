الاحتلال يشن عدوانًا على دير الغصون شمال طولكرم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عدوانَا واسعَا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، تخلله انتشار مكثف للآليات العسكرية، وفرق المشاة في مختلف أحياء، وشوارع البلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وسط إطلاق القنابل الصوتية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استولت على منزل المواطن جميل العمر، وحولته إلى ثكنة عسكرية، ومركز تحقيق ميداني، بعد إجبار سكانه على إخلائه.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم تعطيل الدوام المدرسي في مدارس البلدة لهذا اليوم، بسبب الأوضاع الراهنة، التي لا تزال مستمرة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

المصدر / فلسطين أون لاين