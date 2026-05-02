إيران تعدم متخابرين لصالح "إسرائيل"

أعدمت السلطات الإيرانية رجلين بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل" مع اتهام أحدهما أيضا بجمع معلومات استخباراتية قرب موقع "نطنز" النووي في أصفهان بوسط البلاد.
وبحسب القضاء الإيراني الذي نقلت عنه وسائل إعلام محلية فإن: يعقوب كريم بور وناصر بكرزاده أُعدما شنقا بعد إدانتهما بالتعاون الاستخباراتي مع "إسرائيل" وجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد".
وذكرت أن المتهم "كريم بور" سرب معلومات حساسة إلى ضابط في "الموساد"، بينما اتُهم "بكرزاده" بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية ومواقع رئيسية بما في ذلك موقع نطنز.
يشار إلى أن طهران أعدمت 5 متخابرين خلال إبريل/ نيسان الماضي بتهمة التجسس لصالح "الموساد" الإسرائيلي، كما أعدمت 4 متهمين في ذات الشهر بتهمة ارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي بدأت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، واستمرت قرابة أسبوعين.