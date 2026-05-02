إيران تعدم متخابرين لصالح "إسرائيل"

أعدمت السلطات الإيرانية رجلين ‌بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل" ​مع اتهام أحدهما ​أيضا بجمع معلومات استخباراتية ⁠قرب موقع "نطنز" ​النووي في أصفهان ​بوسط البلاد.

وبحسب القضاء الإيراني الذي نقلت عنه وسائل إعلام محلية فإن: ​يعقوب كريم بور ​وناصر بكرزاده أُعدما شنقا بعد ‌إدانتهما ⁠بالتعاون الاستخباراتي مع "إسرائيل" وجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد".

وذكرت أن المتهم "كريم بور" ​سرب ​معلومات ⁠حساسة إلى ضابط في "الموساد"، ​بينما اتُهم ​"بكرزاده" ⁠بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية ومواقع ⁠رئيسية ​بما في ​ذلك موقع نطنز.

يشار إلى أن طهران أعدمت 5 متخابرين خلال إبريل/ نيسان الماضي بتهمة التجسس لصالح "الموساد" الإسرائيلي، كما أعدمت 4 متهمين في ذات الشهر بتهمة ارتكاب أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي بدأت في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، واستمرت قرابة أسبوعين.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: