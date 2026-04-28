خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة.. إصابة سيدة شمالي القطاع وقصفٌ مدفعي شرقي خان يونس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النّار بشكل متواصل في عدة مناطق مخلفةً آلاف الشهداء والإصابات.

وفي رصد آخر التطورات، أُصيبت المواطنة منى الطيبين (49 عامًا) بجروح خطيرة، برصاص الاحتلال في المخيم المصري بمنطقة الـ17 شمالي القطاع.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق شرقي خان يونس جنوبي القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 817 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,296، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 762 شهيدًا.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,593 شهيدًا، و 172,399 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، لافتةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

