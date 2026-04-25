تصعيد متبادل جنوب لبنان.. 4 شهداء بغارة إسرائيلية وصواريخ تستهدف بلدات حدودية

25 ابريل 2026 . الساعة 16:30 بتوقيت القدس
سلسلة غارات إسرائيلية شنها جيش الاحتلال استهدفت قرى في الجنوب اللبناني

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الهش في جنوب لبنان، في ظل تصعيد ميداني متبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله.

وأفادت مصادر محلية لبنانية باستشهاد 4 أشخاص، السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف جنوب البلاد، في أحدث خرق لاتفاق التهدئة.

وفي المقابل، دوت صافرات الإنذار في بلدات “مرغليوت” و“مسغاف عام” و“منارا” في منطقة كريات شمونة الحدودية، إثر إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية. وأعلن جيش الاحتلال لاحقاً اعتراض قذيفة، فيما سقطت أخرى في “منطقة مفتوحة”.

كما أعلن جيش الاحتلال اعتراض “هدف جوي مشبوه” في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه لم يخترق الأجواء، ولم تُفعّل صافرات الإنذار وفق السياسات المتبعة.

وفي خرق آخر، أطلقت قوات الاحتلال فجر السبت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه محيط بلدة مروحين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال إنه نفذ خلال ساعات الليل غارات استهدفت منصات إطلاق صواريخ تابعة لـحزب الله في ثلاث مناطق جنوب لبنان، مضيفاً أنها تقع شمال ما يُعرف بـ“الخط الأصفر”، أي خارج ما تصفه "إسرائيل" بـ“الشريط الأمني” داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضح الجيش في بيان أن هذه المنصات “شكّلت تهديداً وشيكاً” على قواته والمستوطنات الإسرائيلية الحدودية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل هشاشة وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع على الجبهة اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #قصف #جنوب لبنان #وقف إطلاق النار في لبنان #خروقات إسرائيلية

