بدء التصويت في انتخابات محلية بالضفة ولأول مرة بدير البلح

يتوجه الفلسطينيون اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية، في انتخابات تشمل 183 هيئة من أصل 420 بالضفة الغربية، إضافة إلى بلدية دير البلح بقطاع غزة.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 491 مركزًا تضم 1922 محطة اقتراع، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.

وتشتمل الانتخابات 90 مجلسًا بلديًا، من بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، إضافة إلى 93 مجلسًا قرويًا يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحًا.

وتُجرى انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 وفقًا لقانون الانتخابات الجديد الصادر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، والذي حدد نظامين انتخابيين مختلفين؛ هما نظام التمثيل النسبي (القائمة المفتوحة) للمجالس البلدية، ونظام الأغلبية (الترشح الفردي) للمجالس القروية.

وتتم عملية الاقتراع في المجالس البلدية عبر وضع إشارة (صح) داخل المربع الواقع إلى يمين قائمة انتخابية واحدة فقط، ومن ثم اختيار خمسة مرشحين أو مرشحات من القائمة ذاتها.

أما في المجالس القروية، فيقوم الناخب باختيار خمسة مرشحين ومرشحات من بين الأسماء الظاهرة في ورقة الاقتراع.

وتتم عملية فرز الأصوات داخل محطات الاقتراع بحضور المراقبين ووكلاء القوائم والصحفيين، حيث توثق النتائج في محاضر رسمية تُعلق على أبواب المحطات، قبل نقلها إلى مركز إدخال البيانات المركزي.

ومن جهتها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جاهزية اللجنة الكاملة لإجراء الانتخابات البلدية في دير البلح، عبر 12 مركز اقتراع تضم 100 محطة انتخابية موزعة جغرافيًا في أنحاء المدينة، بما يتيح سهولة وصول الناخبين.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية المواطنين المسجلين في دير البلح للتوجه إلى نقاط الاقتراع المحددة والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي، وتسجيل نسبة مشاركة عالية في الإقتراع، لما في ذلك من رسالة تحدي سياسية والبرهنة بنضج أننا شعب يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلاً.

كما أعربت القوى الوطنية والإسلامية عن تقديرها لتعاون الجميع بإرادة وفهم في سبيل إنجاح يوم ديمقراطي في مدينة دير البلح، لافتة إلى أنه يُؤسس لمرحلة مقبلة عنوانها التداول السلمي للسلطة والانتخابات الشاملة في إطار الإجماع الوطني على كامل التراب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين