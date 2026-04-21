روسيا تعلن السيطرة على 1700 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن القوات الروسية سيطرت على نحو 1700 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية منذ مطلع العام الجاري، في إطار العمليات العسكرية المستمرة منذ عام 2022.

وقال جيراسيموف، في تصريحات نقلتها وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية أحكمت السيطرة على 80 منطقة سكنية خلال الفترة ذاتها، مشيرًا إلى استمرار التقدم في عدة محاور قتالية، أبرزها ما يُعرف بـ”حزام الحصون” في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وبحسب المسؤول العسكري الروسي، فإن وحدات الجيش الروسي تقترب من مدن استراتيجية مثل سلوفيانسك وكراماتورسك، كما تشهد مناطق في دونيتسك تقدّمًا ميدانيًا، إضافة إلى عمليات عسكرية في شمالي أوكرانيا، في مناطق سومي وخاركيف، بهدف إنشاء ما وصفه بـ”منطقة أمنية”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه كييف أنها استعادت أجزاء محدودة من الأراضي خلال الفترة نفسها، إذ أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن القوات الأوكرانية استرجعت نحو 50 كيلومترًا مربعًا في مارس/آذار الماضي.

وتقدّر موسكو سيطرتها على نحو 90% من إقليم دونباس، إلى جانب أجزاء واسعة من زابوريجيا وخيرسون، فضلاً عن مناطق محدودة في خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

في المقابل، تشير تقديرات خرائط ميدانية مؤيدة لأوكرانيا إلى أن روسيا تسيطر على نحو 19% من الأراضي الأوكرانية، وسط استمرار القتال وتباين الروايات بين الجانبين بشأن حجم التقدم الميداني.

المصدر / وكالات