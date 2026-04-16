خان يونس/ محمد أبو شحمة

حذّر مجمع ناصر الطبي من توقف جهاز التصوير الطبقي المحوسب (CT)، وهو الجهاز الوحيد الذي يخدم المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، في ظل الحاجة الماسة إلى صيانة عاجلة وعدم سماح الاحتلال بإدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة.

وقال نائب مدير دائرة الأشعة في المجمع، الدكتور محمد عقيل، إن الجهاز يواجه خطر التعطل في أي لحظة، نتيجة غياب الصيانة الدورية واستنزاف مكوناته، إلى جانب عدم استقرار التيار الكهربائي.

وأوضح عقيل، لـ "فلسطين أون لاين"، أمس، أن "المشكلة تتفاقم بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر، إلى جانب انتهاء العمر الافتراضي لعدد من القطع، دون توفر بدائل أو إمكانية إدخال قطع جديدة".

وبيّن أن الجهاز يخدم نحو نصف سكان قطاع غزة، ويُعد من أهم أدوات التشخيص الطبي وأكثرها دقة، مشددًا على أن تعطله سيجعل الوصول إلى تشخيص دقيق أمرًا بالغ الصعوبة.

وأشار إلى أن الجهاز يُستخدم بشكل أساسي في تشخيص الحالات الطارئة، ومرضى الأورام، والحالات المنومة، إضافة إلى المرضى قبل العمليات الجراحية وبعدها، ما يجعله عنصرًا حيويًا في عمل المستشفى.

وأضاف أن تعطل الجهاز سينعكس بشكل مباشر على المرضى، إذ سيحدّ من القدرة على تشخيص الأمراض بدقة، موضحًا أن الأشعة العادية لا يمكن أن تكون بديلًا كافيًا في مثل هذه الحالات.

وأكد عقيل أن الجهاز يسهم في تسريع عملية التشخيص واتخاذ القرار الطبي، خاصة في الحالات الحرجة، لافتًا إلى أنه يستقبل نحو 100 حالة يوميًا، وهو رقم كبير في ظل الضغط الشديد وقلة الإمكانيات.

وناشد المؤسسات الدولية التدخل العاجل لضمان إدخال قطع الغيار اللازمة، وحماية حياة المرضى واستمرار تقديم الخدمات الطبية.

من جانبه، أكد مدير عام مجمع ناصر الطبي، الدكتور عاطف الحوت، أن الاعتماد المكثف على المولدات الكهربائية خلال الفترة الماضية، بسبب انقطاع التيار، أدى إلى استهلاك كبير في الزيوت وقطع الغيار، دون توفر بدائل لتعويض هذا الاستهلاك أو إدخال الإمدادات في الوقت المناسب.

مدير عام مجمع ناصر الطبي، د. عاطف الحوت

وأوضح أن هذا الوضع حال دون تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وفاقم من احتمالية حدوث أعطال مفاجئة في الأجهزة والمولدات.

وأشار الحوت إلى أن الطواقم الطبية والهندسية تعمل في ظروف استثنائية وبإمكانيات محدودة للغاية، في محاولة لتشغيل ما تبقى من المولدات وتوزيع الأحمال الكهربائية بين الأقسام، للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تبقى حلولًا مؤقتة لا تضمن استمرارية العمل، خاصة في حال وقوع أي عطل إضافي.

وحذّر من أن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى انهيار جزئي في المنظومة الصحية داخل المجمع، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة مئات المرضى، لا سيما الحالات الحرجة التي تعتمد على أجهزة تعمل بالكهرباء بشكل مستمر، مثل أجهزة التنفس الصناعي والمراقبة الحيوية.

ووجّه الحوت نداءً عاجلًا إلى لجنة غزة برئاسة الدكتور علي شعت، مطالبًا بسرعة التدخل لتوفير الاحتياجات اللازمة، بما يضمن استمرار عمل المجمع وتفادي تفاقم الأزمة وتعريض حياة المرضى للخطر.

المصدر / فلسطين أون لاين