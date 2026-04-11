توقُّف أحد المولدات الرئيسية في مجمع ناصر الطبي نتيجة عدم توفر الزيوت

أعلن مجمع ناصر الطبي توقُّف أحد المولدات الرئيسية في المجمع الذي يعتبر أحد أكبر المرافق الطبية في قطاع غزة، نتيجة عدم توفر الزيوت اللازمة للتشغيل.

وقال المجمع في بيان صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم السبت، إنَّ "الفرق الفنية بدأت في الاعتماد على تشغيل المولدات الأقل قدرة لتزويد الأقسام الحيوية بالكهرباء ضمن ساعات عمل معينة".

وأكدت أن الاجراءات البديلة ليست حلاً للمشكلة بل تزيد من تعقيدات الحالة وظروف تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى.

وحذَّر المجمع من أن مرور الوقت دون تدخل عاجل من الجهات المعنية يُقرب المجمع أكثر تجاه اللحظات التي لن يُكتب للإجراءات البديلة النجاح مع تفاقم أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار.

وفي تحذيرات سابق، أكدت وزارة الصحة في غزة، أنَّ الاجراءات الفنية التي تُحاول الفرق الهندسية تنفيذها لاستمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات لن تُتيح المزيد من الوقت مع تواصل منع إدخال الزيوت وقطع الغيار، محذرة من توقف الخدمة الطبية بسبب أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات.

وخلال الأيام الماضية، أدان المكتب الإعلامي الحكومي مواصلة الاحتلال فرض قيود مشددة ومنهجية على إدخال قطع الغيار بمختلف أنواعها، والزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، إضافة إلى منع إدخال "الكوشوك" الخاص بالمركبات ووسائل النقل في غزة، مشددًا على أن هذه السياسيات انتهاك صارخ ومتعمد يستهدف تعطيل مقومات الحياة المدنية والخدمية في غزة.

وحمَّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الإجراءات الخطيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط لوقف هذه السياسات فوراً.