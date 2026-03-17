فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: أقسام حيوية مهددة بالتوقف عن العمل جراء عدم إدخال الزيوت وقطع الغيار

17 مارس 2026 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
...
ظروف صعبة تمر على المنظومة الصحية المستنزفة بغزة جراء قيود الاحتلال وتشديد الحصار

قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة لصيانة وتشغيل المولدات الكهربائية.

وأكدت وزارة الصحة في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، أن استمرار عدم السماح بدخول الزيوت وقطع الغيار يُعد أخطر اشكال الضغط على المنظومة الصحية المستنزفة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاحتياج الشهري من الزيوت يصل 2500 لتر ، لضمان توفير عمل المولدات وبالتالي استمرار تقديم الرعاية الصحية ، لافتةً إلى أنَّ ماتبقى من مولدات كهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية تعمل منذ أكثر من عامين وهي مولدات متهالكة وتتعرض لأعطال مُتكررة.

وأوضحت أنَّ العديد من الأقسام الحيوية في المستشفيات كالعناية المركزة والأقسام الجراحية والحضانات والطوارئ وأقسام غسيل الكلى وخدمات التصوير الطبي التشخيصية يتهددها خطر التوقف عن العمل مع تزايد تعقيدات أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار.

ونوهت وزارة الصحة إلى أنَّ الفرق الهندسية والفنية تعمل وفق إمكانيات مستنزفة ومحدودة لتشغيل المولدات الكهربائية.

وجددت وزارة الصحة المناشدة العاجلة والفورية إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل والضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة. 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستشفيات غزة #الصحة في غزة #الزيوت #قطع الغيار #المنظومة الصحية في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة