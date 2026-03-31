الصحة بغزة تناشد بضرورة إدخال الزيوت وقطع غيار المولدات للمستشفيات

أكدت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، أنَّ الاجراءات الفنية التي تُحاول الفرق الهندسية تنفيذها لاستمرار عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات لن تُتيح المزيد من الوقت مع تواصل منع إدخال الزيوت وقطع الغيار.

وأوضحت الصحة في تصريح صحفي وصل " " نسخة عنه، أنَّ المولدات الكهربائية وصلت إلى معدلات تشغيل قياسية تتطلب أعمال صيانة عاجلة لضمان تزويد الأقسام الحيوية بالكهرباء.

وناشدت الوزارة الجهات المعنية بضرورة توفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات.

ويوم الأحد، حذرت وزارة الصحة في غزة، من توقف الخدمة الطبية بسبب أزمة نقص الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تزيد من تعقيدات المشهد الصحي والإنساني المتدهور.

اقرأ أيضًا: "صحة غزة" تحذر من توقف الخدمة الطبية بسبب أزمة الزيوت وقطع غيار المولدات

وخلال الأيام الماضية، أدان المكتب الإعلامي الحكومي مواصلة الاحتلال فرض قيود مشددة ومنهجية على إدخال قطع الغيار بمختلف أنواعها، والزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، إضافة إلى منع إدخال "الكوشوك" الخاص بالمركبات ووسائل النقل في غزة، مشددًا على أن هذه السياسيات انتهاك صارخ ومتعمد يستهدف تعطيل مقومات الحياة المدنية والخدمية في غزة.

اقرأ أيضًا: تحذيراتٌ من كارثة إنسانية بغزَّة جراء منع الاحتلال إدخال الزيوت وقطع غيار المولدات

وحمَّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الإجراءات الخطيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط لوقف هذه السياسات فوراً.

وكما دعا الوسطاء والجهات الضامنة والراعية للاتفاق إلى ممارسة ضغط فعّال على الاحتلال لفتح المعابر، وضمان إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية وجميع المستلزمات الأساسية دون قيود.

وشدد المكتب الحكومي على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يفاقم الكارثة الإنسانية، ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة سياساته التي تستهدف الحياة المدنية بشكل مباشر.

المصدر / فلسطين أون لاين