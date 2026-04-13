الحوت يحذّر من كارثة صحية بعد تعطل مولّد رئيس داخل مجمع ناصر

خان يونس/ محمد أبو شحمة:

أعلن مجمع ناصر الطبي تطورات خطيرة ومتسارعة تهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية، عقب تعطل أحد المولدات الكهربائية الرئيسة، نتيجة نقص حاد في الزيوت وقطع الغيار، وذلك في ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة واعتماد شبه كامل على مصادر الطاقة البديلة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده المدير العام لمجمع ناصر الطبي، الدكتور عاطف الحوت، داخل المجمع.

وقال الحوت: "الأزمة الحالية تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه القطاع الصحي داخل المجمع منذ فترة طويلة، مع ازدياد الضغط على الإمكانات المحدودة، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه دائم".





وأوضح أن تعطل المولد الرئيس يشكل ضربة قاسية لمنظومة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أنه كان يُعد ركيزة أساسية في تزويد عدد من الأقسام الحيوية بالكهرباء، من بينها غرف العمليات، ووحدات العناية المركزة، وأقسام الطوارئ، إضافة إلى حضّانات الأطفال، مؤكدًا أن هذه الأقسام لا تحتمل أي انقطاع في التيار الكهربائي ولو لثوانٍ معدودة، لاعتمادها الكامل على أجهزة طبية حساسة لإنقاذ حياة المرضى.

ووجّه الحوت نداءً عاجلًا إلى لجنة غزة برئاسة علي شعت، مطالبًا بسرعة التدخل لتوفير الاحتياجات اللازمة، بما يضمن استمرار عمل المجمع وتفادي تفاقم الأزمة وتعريض حياة المرضى للخطر.





وأضاف أن الاعتماد المكثف على المولدات خلال الفترة الماضية، في ظل غياب التيار الكهربائي، أدى إلى استهلاك كبير في الزيوت وقطع الغيار، دون توفر بدائل لتعويض هذا الاستهلاك أو إمكانية إدخال الإمدادات اللازمة في الوقت المناسب، ما حال دون تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وفاقم احتمالية الأعطال المفاجئة.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية والهندسية تعمل حاليًا في ظروف استثنائية وبإمكانات محدودة للغاية، في محاولة لتشغيل ما تبقى من المولدات وتوزيع الأحمال الكهربائية بشكل طارئ بين الأقسام المختلفة، للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تبقى حلولًا مؤقتة ولا تضمن استمرارية العمل، خاصة في حال حدوث أي عطل إضافي.





وحذّر الحوت من أن استمرار هذه الأزمة دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى انهيار جزئي في المنظومة الصحية داخل المجمع، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة مئات المرضى، لا سيما الحالات الحرجة التي تعتمد بشكل كامل على أجهزة طبية تعمل باستمرار، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المراقبة الحيوية.

وأكد أن تعذر إدخال الإمدادات الأساسية من الزيوت وقطع الغيار ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة، داعيًا الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإنسانية إلى التحرك الفوري لتأمين الاحتياجات العاجلة، ودعم قطاع الطاقة داخل المنشآت الصحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية وإنقاذ حياة المرضى.

وشدد على أن الوضع الصحي داخل مجمع ناصر الطبي وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، محذرًا من أن الساعات والأيام المقبلة ستكون حاسمة في ظل استمرار الأزمة دون حلول عاجلة، ما قد ينعكس بشكل كارثي على الواقع الصحي والخدمات المقدمة للمرضى، ويزيد من معاناة الطواقم الطبية والمرضى على حد سواء.







المصدر / فلسطين أون لاين