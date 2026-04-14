فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": ليكن 17 نيسان يوماً وطنياً وعالمياً لنصرة الأسرى الفلسطينيين

14 ابريل 2026 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
توضيحية (أرشيف)

ثمَّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحراك الجماهيري والفعاليات التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، دعماً لحقوق الأسرى المشروعة، ورفضاً وتنديداً بالجرائم والانتهاكات اليومية ضدّهم، وليس آخرها إقرار قانون إعدام الأسرى الإجرامي.

ودعت "حماس" في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم الثلاثاء، جماهير شعبنا وأمتنا والمؤسسات الداعمة للأسرى في العالم، إلى تكثيف وتعزيز كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات التضامنية.

وأضافت "ليكن يوم الأسير الفلسطيني بتاريخ 17 نيسان/إبريل يوماً وطنياً وعالمياً لإعلاء الصوت دعماً للأسرى الفلسطينيين، وفضحاً لجرائم حكومة الاحتلال الفاشية ضدّهم، والضغط بكل الوسائل لإسقاط قانون الإعدام الإجرامي".

وصادق كنيست الاحتلال، بالقراءات الثلاث على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع جزء من التفاهمات الائتلافية التي قادها المتطرف "إيتمار بن غفير" مع حكومة نتنياهو.

وأوضحت تقارير عبرية، أن القانون حظي بتصويت 62 عضوا لصالح القرار و48 ضده، في حين تُناقش البنود التفصيلية للقانونـ تمهيدًا لاستكمال مسار التشريع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#يوم الأسير #إعدام الأسرى #الحرب على الأسرى #نصرة الأسرى الفلسطينيين #17 نيسان

تعليق عبر الفيس بوك

