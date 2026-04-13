754 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار في غزَّة

منظمات: ملايين السودانيين يعيشون على وجبة واحدة يوميا مع تفاقم أزمة الغذاء

استشهاد 278 طالبًا جراء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران

لاعبات إسبانيا يثرن غضب "إسرائيل" بشعارات مؤيدة لفلسطين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

عراقجي يكشف تفاصيل جديدة حول "مذكرة تفاهم إسلام آباد"

طبول الحرب في "هرمز" ترفع النفط فوق 100 دولار وتكبد الذهب خسائر

إيران: السيطرة على هرمز ستبقى بيدنا وبيد دول المنطقة للأبد

إصابة طلاب بالاختناق جراء قنابل الغاز السام في مسافر يطا

بينهم أسرى محررون وطفلان.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

التشدد الأميركي عرقل الاتفاق

عراقجي يكشف تفاصيل جديدة حول "مذكرة تفاهم إسلام آباد"

13 ابريل 2026 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
...
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ المفاوضات كانت على بُعد خطوات قليلة من التوصل إلى "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، قبل أن تصطدم، بتشدّد مفرط وتغييرات متكرّرة في الشروط، ما أدى إلى عرقلة مسارها.

وأشار عراقجي عبر منصة "إكس"، إلى أنّ طهران انخرطت بحسن نية في مفاوضات مكثّفة وعلى أعلى المستويات مع الولايات المتحدة، في محاولة لوضع حد للحرب، وذلك منذ 47 عاماً.

اقرأ أيضًا: ترامب: سنبدأ حصار مضيق هرمز.. وسنعترض أي سفينة دفعت رسوما لإيران

وأضاف أنّ الولايات المتحدة "لم تستخلص أي دروس"، معتبراً أنّ "حسن النوايا يولّد حسن نوايا، والعداء يولّد العداء"، في إشارة إلى تاريخ العلاقات المتوترة بين البلدين بسبب السياسات الأميركية الساعية إلى إخضاع الدول وفرض شروطها عليها بما يتناسب مع مصالحها.

وأمس الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنّها ستبدأ اعتباراً من 13 نيسان/أبريل عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المصدر / فلسطين أون لاين
متعلقات

الأكثر قراءة