ترامب: سنبدأ حصار مضيق هرمز.. وسنعترض أي سفينة دفعت رسوما لإيران

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

12 ابريل 2026 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة ستبدأ “فورًا” في فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مع توجيه أوامر للبحرية الأمريكية باعتراض أي سفينة في المياه الدولية يُشتبه بدفعها رسوماً لإيران.

وأوضح ترامب أن الإجراءات تشمل اعتراض السفن المتجهة إلى المضيق أو المغادرة منه، إلى جانب العمل على تدمير الألغام التي قال إن إيران زرعتها في الممر المائي، في خطوة تمثل تصعيدًا لافتًا في التوتر بين الجانبين.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي عقب فشل المحادثات التي جرت في إسلام آباد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “مستعدة للقضاء على إيران في الوقت المناسب”، على حد تعبيره.

وأضاف أن المفاوضات كانت “جيدة” وتم التوصل خلالها إلى تفاهمات بشأن معظم القضايا، إلا أن طهران رفضت تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي، ما أدى إلى تعثر الاتفاق.

وفي تصعيد إضافي، حذر ترامب من أن أي استهداف للقوات الأمريكية أو السفن المدنية سيُقابل برد حاسم، قائلاً: “أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية سيتم قتله”.

المصدر / وكالات
#ترامب #البحرية الأمريكية #مضيق هرمز #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

