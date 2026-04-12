ترامب: سنبدأ حصار مضيق هرمز.. وسنعترض أي سفينة دفعت رسوما لإيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة ستبدأ “فورًا” في فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مع توجيه أوامر للبحرية الأمريكية باعتراض أي سفينة في المياه الدولية يُشتبه بدفعها رسوماً لإيران.

وأوضح ترامب أن الإجراءات تشمل اعتراض السفن المتجهة إلى المضيق أو المغادرة منه، إلى جانب العمل على تدمير الألغام التي قال إن إيران زرعتها في الممر المائي، في خطوة تمثل تصعيدًا لافتًا في التوتر بين الجانبين.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي عقب فشل المحادثات التي جرت في إسلام آباد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “مستعدة للقضاء على إيران في الوقت المناسب”، على حد تعبيره.

President Trump on Truth Social: Iran promised to open the Strait of Hormuz, and they knowingly failed to do so. This caused anxiety, dislocation, and pain to many people and Countries throughout the World.



They say they put mines in the water, even though all of their Navy,… pic.twitter.com/I4o9b0TaXp — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 12, 2026

وأضاف أن المفاوضات كانت “جيدة” وتم التوصل خلالها إلى تفاهمات بشأن معظم القضايا، إلا أن طهران رفضت تقديم تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي، ما أدى إلى تعثر الاتفاق.

وفي تصعيد إضافي، حذر ترامب من أن أي استهداف للقوات الأمريكية أو السفن المدنية سيُقابل برد حاسم، قائلاً: “أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية سيتم قتله”.

المصدر / وكالات