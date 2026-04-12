أطباء بلا حدود: غزة تواجه نمطاً متعمداً من الإبادة و"خنق" ممنهج للحياة

قالت مديرة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، كلير سان فيليبو، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرض شروطاً تهدف إلى "تدمير ظروف الحياة" عبر التقييد المنهجي لدخول المساعدات وإلغاء تسجيل 37 منظمة إغاثية دولية، من بينها منظمة أطباء بلا حدود التي مُنعت من إدخال أي إمدادات طبية منذ مطلع العام الحالي.

وأوضحت في تقرير صادر عن المنظمة، أن النظام الصحي يتعرض لعملية "خنق" ممنهجة، حيث ينتظر أكثر من 18500 مريض، بينهم 4000 طفل، الإجلاء الطبي الذي تمنعه سلطات الاحتلال.

كما رصد تقرير المنظمة انتشاراً للأمراض الجلدية والمعوية والتنفسية بنسب مرتفعة نتيجة الاكتظاظ والنزوح القسري لنحو 90 بالمئة من السكان.

وعلى الصعيد الميداني، أكدت أن الظروف المعيشية للفلسطينيين ما تزال "متردية وكارثية" في خضم نمط متعمد من عرقلة المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وفيات كان يمكن تفاديها.

وقالت إن ما يسمى بـ "وقف إطلاق النار" المطبق منذ تشرين الأول الماضي فشل في إنهاء معاناة الغزيين، حيث استشهد ما لا يقل عن 733 شخصاً وجُرح 1913 آخرون منذ ذلك التاريخ.

وأشارت المنظمة إلى أن فرقها الطبية أجرت أكثر من 40 ألف تضميد لجروح ناتجة عن إصابات عنيفة، شملت طلقات نارية وانفجارات، مؤكدة أن أكثر من 60 بالمئة من الحالات في عياداتها بمدينة غزة هي جروح ناتجة عن هجمات مباشرة.

أوضحت المنظمة أن الاحتلال قسّم القطاع فعلياً عبر ما يسمى "الخط الأصفر"، حاشراً الفلسطينيين في 42 بالمئة فقط من الأراضي المدمرة، وحول محيط هذا الخط إلى "منطقة قتل" مستمرة تحت قصف الطيران والمدفعية وزوارق الحرب.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والدول العربية إلى استخدام الضغوط السياسية كافة لإجبار "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، على حماية المدنيين واستعادة ظروف الحياة الكريمة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة دون عوائق.

المصدر / وكالات