الفيفا يرفض طلب إيران نقل مبارياتها في المونديال إلى المكسيك

أعلنت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك، الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرر عدم نقل مباريات إيران في كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك، على الرغم من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد طلبت عدم خوض مبارياتها الثلاث في دور المجموعات بالولايات المتحدة، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط، والذي توقف في الأيام الأخيرة فقط بموجب هدنة هشة، في ظل تهديد واشنطن بمواصلة هجماتها.

وقالت شينباوم في مؤتمر صحافي: “قرر الفيفا في النهاية أنه لا يمكن نقل المباريات من ملاعبها الأصلية”. وأضافت أن هذا الأمر سيتطلب جهدا لوجستيا هائلا من وجهة نظر الفيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أبدى سابقا تحفظاته بشأن طلب إيران نقل مبارياتها ضد بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في بطولة كأس العالم التي ستقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومارس جياني إنفانتينو، رئيس “فيفا” ضغوطا من أجل مشاركة إيران، رغم العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن.

