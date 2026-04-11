نشطاء يتهمون ميلادينوف بتضليل الحقائق وخدمة الاحتلال

غزة / محمد عيد:

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن تصريحات نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لما يُسمى "مجلس السلام"، بشأن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة، تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتناقض مع الوقائع الميدانية الموثقة.

وأوضح الإعلام الحكومي، في بيان، أن الأرقام الفعلية لحركة دخول الشاحنات تكشف "تضليلًا واضحًا وتجاهلًا للمسؤوليات"، مشيرًا إلى أن إجمالي ما دخل القطاع يوم الخميس الماضي بلغ 207 شاحنات فقط، بينها 79 شاحنة مساعدات، فيما كانت البقية شاحنات تجارية تابعة لشركات خاصة.

وبذلك، فنّد المكتب الحكومي تصريحات ميلادينوف، التي ادّعى فيها، أول من أمس، دخول 602 شاحنة إلى غزة.

وأكد أن هذا المستوى من المساعدات لا يرقى إلى الاستجابة الإنسانية المطلوبة، ولا يعكس بأي حال من الأحوال "وصولًا موسعًا" كما زُعم، لافتًا إلى أن نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات، منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لم تتجاوز 38% من الكميات المتفق عليها.

وأضاف البيان أن هذه التصريحات تثير تساؤلات جوهرية، من بينها: "أين ما يُسمى مجلس السلام من خروقات الاحتلال الإسرائيلي اليومية للاتفاق؟ ولماذا يلتزم الصمت؟ وأين موقفه من تعهداته العلنية أمام المجتمع الدولي بإنقاذ غزة، في ظل واقع إنساني كارثي ومتفاقم؟".

وشدد الإعلام الحكومي على أن تزييف الحقائق لن يحجب حجم الكارثة الإنسانية، ولن يعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين في القطاع.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال ميلادينوف: "دخلت (الخميس) 602 شاحنة إلى غزة، محمّلة بإمدادات أساسية للعائلات التي انتظرت طويلًا"، مضيفًا أن هذا "يجب أن يكون المعيار اليومي، وليس الاستثناء".

وأشار إلى أن ذلك تحقق "بفضل جهود فريقه، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس السلام"، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود، والتزام جميع الأطراف بتعهدات وقف إطلاق النار.

غير أن ميلادينوف كان قد أقر، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في 25 مارس/ آذار الماضي، بصعوبة الأوضاع في غزة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني لا يزال بالغ التعقيد.

انتقادات وتساؤلات

وأثارت تصريحاته موجة انتقادات واسعة، حيث قال الصحفي الاقتصادي محمد أبو جياب: "ميلادينوف يدّعي دخول 602 شاحنة، بينما تشير البيانات الرسمية في غزة إلى دخول 188 شاحنة فقط، منها 14 شاحنة وقود و5 شاحنات غاز"، متسائلًا: "أين ذهبت هذه الأعداد التي يتحدث عنها؟".

الصحفي الاقتصادي، محمد أبو جياب

وأضاف: "ما الهدف من نشر أرقام غير دقيقة من قبل شخصية دولية يفترض أن تكون مطلعة على تفاصيل الواقع في غزة؟".

من جهته، قال الناشط محمد العيلة: "الحقيقة أن ميلادينوف يقدّم معلومات غير صحيحة، إذ لم يدخل القطاع سوى 207 شاحنات، وأكثر من نصفها تجاري".

بدوره، كتب أحمد أبو جزر: "لم نلمس أي إنجاز حقيقي لما يُسمى مجلس السلام، فما زلنا نعيش في الخيام ونستخدم الحطب، ولم يتغير شيء في حياتنا اليومية".

خلفية وسياق

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ميلادينوف لتولي منصب المدير التنفيذي لما يُسمى "مجلس السلام في غزة"، وهو كيان يُقال إنه يتولى إدارة المرحلة التالية لوقف إطلاق النار، ضمن خطة أمريكية مكونة من 20 بندًا.

وبحسب معطيات رسمية، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن استشهاد أكثر من 72 ألف مواطن، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية وتشريد أكثر من مليوني فلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 713 مواطنًا وإصابة أكثر من ألف آخرين، وفق وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، تواصل حركة "حماس" دعوة الوسطاء والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال لوقف الحرب وتنفيذ بنود الاتفاق، التي تنص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، وهو ما لم يتم الالتزام به حتى الآن، وفق إحصاءات حكومية وأممية.

المصدر / فلسطين أون لاين