المكتب الحكومي يُفنِّد ادعاءات نيكولاي ملادينوف حول عدد الشاحنات التي دخلت غزة

10 ابريل 2026 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن تصريح نيكولاي ملادينوف بشأن دخول 602 شاحنة إلى قطاع غزة عارٍ عن الصحة، ويفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويتناقض مع الوقائع الميدانية الموثقة

وفنَّد المكتب الحكومي تصريحات ملادينوف مستدلًّا بالبيانات الفعلية ليوم 9 أبريل 2026، حول دخول 207 شاحنات فقط، من بينها 79 شاحنة مساعدات، مؤكدًا أنه "لا يرقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية المطلوبة، ولا يعكس بأي حال "وصولًا موسعاً" كما زُعم"

وأوضح أنَّ نسبة الالتزام بإدخال الشاحنات منذ بدء وقف إطلاق النار لم تتجاوز 38% من المتفق عليه.

وأثار هذا التضليل تساؤلات جوهرية أساسها: أين ما يُسمى بـ"مجلس السلام" من خروقات الاحتلال الإسرائيلي اليومية للاتفاق؟ ولماذا يلتزم الصمت؟ وأين موقفه من تعهداته العلنية أمام المجتمع الدولي بإنقاذ قطاع غزة، في ظل واقع إنساني كارثي ومتفاقم؟" وفقًا لبيان الحكومي.

وشدد المكتب الحكومي على أنَّ تزييف الحقائق لا يمكن أن يحجب حجم الكارثة، ولا يُعفي أي طرف من مسؤولياته القانونية والإنسانية، وعلى العالم أن يتدخل لإنقاذ حياة السكان المدنيين من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

ويعيش أهالي قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، بسبب تنصل الاحتلال من التزاماته الواردة بالاتفاق بما في ذلك فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.

ويوميا، يخرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن  استشهاد 736 فلسطينيا وإصابة 2035 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية على غزة، بدعم أمريكي، واستمرت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
