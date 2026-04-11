صحفية أمريكية: العالم يرى "إسرائيل" على حقيقتها ولم تعد الدعاية تنفع بتلميعه

قالت الصحفية الأمريكية آبي مارتن إن دعاية الكيان الإسرائيلي لم تعد مجدية، وإن العالم بات يراها على حقيقتها، وإنه ينبغي عزل تل أبيب على الصعيد الدولي.

وأشارت مارتن، في مقابلة مع قناة "دبل داون نيوز" إلى أن كيان الاحتلال دولة "فاشية"، قائمة بفضل الدعاية التي تمارسها، لكن هذا الأمر انهار الآن.

وأضافت "العالم يرى إسرائيل على حقيقتها، ولا يمكنها الاستمرار طويلا بهذا الشكل".

وشددت على ضرورة أن يرى العالم بأسره أهمية عزل هذه الدولة المارقة، التي تمارس الفصل العنصري، وترتكب الإبادة الجماعية، وتتصرف كقاتل متسلسل، وتكذب".

وتابعت مارتن "كل من يذهب إلى الكيان الإسرائيلي، من أكاديميين ومشاهير وسياسيين، عليهم أن يشعروا بالعار"، لافتة إلى أن الادعاءات بأن في الكيان "أكثر جيوش العالم أخلاقية" وأن "حماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية" لم تعد تلقى صدى.

وأشارت مارتن إلى أن نقل الفلسطينيين لمعاناتهم مباشرة إلى العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي غيّر الصورة.

وقالت مارتن: "لم تعد دعاية إسرائيل تنجح، لأنه ولأول مرة تمكن الفلسطينيون من إظهار الواقع الذي يتعرضون له بكل وضوح، نرى الحقيقة التي يعيشونها كل يوم، نرى عنف المستوطنين، نرى أشخاصا يُطلق عليهم النار دون أن يفعلوا شيئا. نرى الجرائم التي تُرتكب يوميا. لا يمكنكم إخفاء هذه الإبادة عنا".

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، صعَّد الاحتلال اعتداءاته وانتهاكاته في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن استشهاد أكثر من 1147 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750 واعتقال حوالي 22 ألفا.

وبالإضافة إلى الاعتقال تشمل سياسات "إسرائيل" في الضفة القتل وتخريب وهدم منشآت ومنازل وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضي فلسطينية محتلة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 738 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,036، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 759 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,317 شهيدًا و 172,158 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين