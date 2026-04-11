"معطى": 964 انتهاكًا لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال أسبوع

رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 964 انتهاكًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة منذ الثالث من أبريل/ نيسان الجاري.

وقال المركز إنه وثّق إصابة 39 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين و94 حالة اعتقال واحتجاز، بالإضافة إلى تسجيل 237 حالة اقتحام لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية، تخللها مداهمات واعتقالات واعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح أن آليات الاحتلال هدمت 33 منزلًا ومنشأة فلسطينية، في إطار عمليات التهجير وطرد الفلسطينيين ومحاربتهم في سكنهم ورزقهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ضيّقت 169 مرة على الفلسطينيين أثناء تنقلهم عبر الحواجز، كما أغلقت الطرق والمناطق في 22 حالة.

وبشأن عمليات إطلاق النار، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب المواطنين 40 مرة.

وسجل "معطى" 105 اعتداءات نفذتها مليشيات المستوطنين، و169 مداهمة منازل، و10 انتهاكات بحق المقدسات و44 حالة لمصادرة ممتلكات، وانتهاكين بحق التعليم والطواقِم الطبية.

ويذكر أن "معطى" وثّق سابقا، استشهاد 30 فلسطينياً وإصابة 376 آخرين في أكثر من 9 آلاف و400 انتهاك إسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر أذار/ مارس الماضي

