غزة/ نور الدين صالح

تتكشف مؤشرات متزايدة على تعطيل عمل لجنة التكنوقراط التي كان يُفترض أن تمثل بوابة عملية لإدارة قطاع غزة، وسط تداخل مُعقد للعوامل السياسية والأمنية، واتهامات مباشرة لأطراف دولية، بإعاقة انطلاقتها الفعلية على الأرض.

ووفق التفاهمات التي أُبرمت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من المفترض أن تبدأ لجنة التكنوقراط مهامها فور تثبيت وقف إطلاق النار، وعلى رأس أولوياتها تنظيم دخول المساعدات الإنسانية، والإشراف على إعادة الإعمار، وتسهيل سفر الجرحى والمرضى، وإعادة الحد الأدنى من انتظام الحياة المدنية. لكّن الاحتلال لم يتلزم بتطبيق أي من بنود الاتفاق.

هذا التعطيل لا يُقرأ بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع، كما يرى مراقبون، حيث تتقاطع الحرب الدائرة في المنطقة مع أولويات القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ما انعكس بشكل مباشر على تراجع الملف الفلسطيني، وتحديدًا ملف غزة، إلى هامش الاهتمام الدولي.

يرى الخبير في الشأن السياسي من مصر طلعت طه، أن اللجنة الإدارية تواجه "ظروفًا شديدة التعقيد"، نتيجة التعنت الإسرائيلي في السماح بدخولها إلى قطاع غزة، مستندًا إلى ذرائع أمنية تتعلق بعدم استقرار الأوضاع في القطاع.

ويقول طه لـ "فلسطين أون لاين"، إن جوهر الأزمة يتمثل في ربط أي تقدم في عمل اللجنة بشرط نزع سلاح حماس، وهو شرط يضع الحركة أمام خيارات معقدة، إما القبول به والدخول في ترتيبات غير مضمونة، أو رفضه وتحمل تبعات استمرار الحصار والتصعيد، وهو ما "يربك المشهد بالكامل ويجعل المدنيين في غزة هم الخاسر الأكبر".

ويشير إلى أن القيود المفروضة على المعابر وحركة البضائع تعرقل إدخال المساعدات ومواد الإعمار، ما يفاقم الأزمة المعيشية في القطاع، كما أن غياب آلية مالية واضحة لعمل اللجنة يطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على إدارة الموارد أو تنفيذ مشاريع حيوية.

ويؤكد أن (إسرائيل) "ترفض عمليًا أي دور وطني فلسطيني مستقل في إدارة غزة"، وتسعى إلى إبقاء التحكم بيدها، مستفيدة من انشغال المجتمع الدولي بملفات أخرى، من بينها التصعيد مع إيران.

في قلب هذا التعطيل، تبرز إشكالية الدور الدولي، حيث يشير طه إلى أن ملادينوف، بوصفه المرجعية الدولية للجنة، لم ينجح في تفعيلها، بل إن هناك مخاوف فلسطينية من أن تتحول اللجنة إلى أداة ضمن إدارة أمريكية-إسرائيلية مشتركة، ما يفقدها استقلاليتها ويقوّض أهدافها.

كما ينتقد ما يعتبره "تجاهلًا أمريكيًا" للملف، رغم أن مؤتمر السلام الذي أُقر سابقًا في شرم الشيخ، والذي ارتبط باسم دونالد ترامب، نصّ على ترتيبات يفترض أن تشمل تفعيل هذه اللجنة، إلا أن واشنطن، بحسب طه، "انشغلت باستعراض قوتها في ملفات أخرى، متناسية غزة بالكامل".

تحركات دون نتائج

تتحدث تقديرات سياسية عن اجتماعات تُعقد في تركيا لمناقشة مصير اللجنة، مع احتمالات توجيه إنذار لحماس بشأن تسليم السلاح، في إطار تفاهمات أوسع، وفق طه. غير أن هذه الطروحات، وفق المعطيات، تواجه رفضًا من الحركة، ما ينذر بإمكانية استمرار الجمود، أو حتى العودة إلى التصعيد العسكري، خاصة في ظل ربط وقف إطلاق النار بشروط نزع السلاح.

كما يُتوقع أن يجري ملادينوف لقاءات مع ممثلي حماس لبحث هذه القضايا، إلا أن غياب توافق حقيقي حتى الآن يجعل هذه اللقاءات أقرب إلى إدارة الأزمة منها إلى حلّها.

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس د. أحمد فارس عودة أن اللجنة "مجمّدة فعليًا بفعل الحرب الدائرة في المنطقة"، معتبرًا أن أخطر ما في الأمر هو تراجع القضية الفلسطينية عن سلم أولويات الإقليم والعالم.

ويوضح عودة لـ "فلسطين أون لاين"، أن انشغال الولايات المتحدة بالصراعات الإقليمية أتاح لـ(إسرائيل) توسيع عملياتها في غزة، حتى بعد تهدئات جزئية، في ظل "غياب شبه كامل لأي ضغط دولي فاعل". كما ينتقد الصمت العربي، مؤكدًا أن استمرار هذا الغياب "لن يكون في صالح غزة ولا القضية الفلسطينية".

واعتبر أن ما يجري على الأرض هو "تعطيل مقصود" لعمل اللجنة، يندرج ضمن سياسة كسب الوقت لصالح (إسرائيل) والولايات المتحدة. ويرى أن المشكلة لا تتعلق بالصلاحيات، بل بعدم السماح للجنة أصلًا بدخول القطاع، ما يجعل وجودها شكليًا.

كما يحمل الولايات المتحدة مسؤولية رئيسية، معتبرًا أنها تتعامل مع الملف الفلسطيني "وفق مزاجها السياسي"، في ظل غياب شريك دولي قادر على فرض توازن في إدارة غزة.

ورغم حالة الجمود، لا يستبعد عودة أن تؤدي نهاية التصعيد الإقليمي، خاصة مع إيران، إلى فتح آفاق جديدة، قد تعيد الزخم للملف الفلسطيني، وتدفع نحو مقاربات أقل عسكرية وأكثر سياسية.

ويرى أن إدراك الولايات المتحدة لصعوبة حل أزمات المنطقة بالقوة قد يشكل مدخلًا لإعادة طرح القضية الفلسطينية كمدخل رئيسي للاستقرار، بما يشمل تفعيل لجنة التكنوقراط كأداة لإدارة غزة.

