شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف جوي ومدفعي متزامنة مع إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

ووفق مصادر محلية، أصيب صباح الثلاثاء، مواطنون، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، ذكرت المصادر أن مواطنين اثنين أصيبا برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وبعد منتصف الليل ارتقى ثلاثة شهداء وأصيب عدد آخر جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعةً من المواطنين في منطقة الاتصالات بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي تقريرها الإحصائي اليومي أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 704، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,914، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,280 شهيدًا، و 172,014 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بكثافة في عرض بحر خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

