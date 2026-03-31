شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة بغزَّة

31 مارس 2026 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
يواصل الاحتلال خروقاته في غزة مخلفًا مئات الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف جوي ومدفعي متزامنة مع إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت وزارة الصحة في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 704، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,914، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,280 شهيدًا، و 172,014 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد آخر، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة الاتصالات بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بكثافة في عرض بحر خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
