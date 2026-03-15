شات جي بي تي يتيح ربط الحسابات بـتطبيقات أخرى لتنفيذ المهام مباشرة من الدردشة

أطلقت شركة أوبن إيه آي ميزة جديدة داخل تطبيق تشات جي بي تي، تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم مع عدد من التطبيقات والخدمات الشهيرة، ما يسمح بتنفيذ مهام متعددة مباشرة من داخل الدردشة، دون الحاجة لفتح التطبيقات بشكل منفصل، وفق تقرير نشره موقع تك كرانش.

كيفية تفعيل التكاملات

لتفعيل الميزة، يحتاج المستخدم لتسجيل الدخول إلى حسابه في تشات جي بي تي وكتابة اسم التطبيق في بداية الطلب، ليقوم المساعد بإرشاده لربط الحساب وتسجيل الدخول. كما يمكن إعداد جميع التكاملات دفعة واحدة عبر:

الدخول إلى الإعدادات (الإعدادات).

اختيار التطبيقات والموصلات.

استعراض التطبيقات المتاحة وربط الحسابات المطلوبة.

وينبغي الانتباه إلى أن ربط الحسابات يعني مشاركة بعض البيانات مع تشات جي بي تي، مثل سجل الاستماع في سبوتيفاي، لذا يُنصح بمراجعة الأذونات قبل الإتمام، مع إمكانية إلغاء الربط في أي وقت من الإعدادات.

أبرز التطبيقات المتاحة

الموسيقى والترفيه: يسمح تكامل سبوتيفاي بإنشاء قوائم تشغيل مخصصة، إضافة أو حذف الأغاني، واقتراح بودكاست وكتب صوتية.

السفر وحجوزات الفنادق: يتيح البحث عن رحلات وفنادق عبر منصات مثل بوكينج وإكسبيديا، مع الانتقال للحجز مباشرة.

التصميم وصناعة المحتوى: يمكن ربط كانفا لإنشاء تصاميم، وفيغما لإنشاء مخططات ورسوم بيانية.

التعليم: توفر كورسيرا البحث عن الدورات المناسبة، وكويزلت تحويل الملاحظات إلى بطاقات تعليمية.

التسوق والخدمات اليومية: يشمل دورداش وأوبر لطلب وجبات أو سيارات مباشرة، إلى جانب تجارب من تارغت وويكس وزيلو للتسوق وإنشاء مواقع أو البحث عن عقارات.

توسعات مرتقبة

أعلنت أوبن إيه آي عن خطط لإضافة شركاء جدد خلال عام 2026، من بينهم باي بال ووول مارت وأوبن تيبل، ما قد يوسع نطاق الخدمات المتاحة داخل التطبيق.

حتى الآن، تقتصر هذه التكاملات على المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، بينما لم يتم طرحها بعد في أوروبا أو المملكة المتحدة.

