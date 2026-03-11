فلسطين أون لاين

مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية في بلدة بيت إكسا

11 مارس 2026 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
وكالات/ فلسطين أون لاين

شرع مستوطنون، اليوم الأربعاء، بإقامة بؤرة استيطانية على أراضٍ في بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن نحو 40 مستوطنًا، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطته، اقتحموا مناطق رأس فريج وكروم الغرابة والمطاطة في أراضي البلدة، برفقة أربع شاحنات وجرافة، وشرعوا بأعمال تجريف ونصب منشآت تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أغلقوا الطريق الزراعية التي يستخدمها الأهالي للوصول إلى أراضيهم في المنطقة، وهددوا المواطنين بعدم الاقتراب من أراضيهم تحت تهديد السلاح.

وكان مستوطنين قد اقتحموا المنطقة ذاتها قبل نحو أسبوعين، وأقاموا بؤرة استيطانية فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع أهالي البلدة الذين حاولوا التصدي لهم، قبل أن ينسحب المستوطنون من المكان.

وعاد المستوطنون في اليوم إلى الموقع نفسه، لكن هذه المرة بحماية مباشرة من جيش وشرطة الاحتلال، وشرعوا مجددًا في محاولة تثبيت بؤرة استيطانية في المنطقة.

تقع بلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، على بعد نحو 8 كيلو مترات من مركز المدينة، ويقطنها نحو ألفي نسمة، وتعاني البلدة منذ سنوات من إجراءات الاحتلال التي أدت إلى عزلها عن محيطها، بعد إقامة الحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري، إضافة إلى مصادرة مساحات واسعة من أراضيها لصالح المستوطنات المحيطة، ما يقيّد وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية ويهدد مصدر رزقهم.

المصدر / وكالات
#القدس #القدس المحتلة #المستوطنين #الاستيطان #بلدة بيت إكسا #شمال غرب القدس

