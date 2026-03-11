الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه

يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثاني عشر على التوالي، ومنع أداء الصلاة فيه، بحجة الأوضاع الأمنية الدائرة بسبب الحرب على إيران.

وللمرة الأولى منذ احتلال الأقصى عام 1967، تمنع صلاة التراويح والاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد المبارك.

ومن جانبها، حذّرت محافظة القدس من التصعيد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى منظمات "الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى المبارك، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد ومحيطه لليوم الثاني عشر على التوالي.

وأكدت المحافظة، في بيان صحفي، أن ما يجري لا يندرج في إطار إجراءات أمنية مؤقتة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يشكّل جزءا من مسار سياسي وأيديولوجي يسعى لتغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف.

وأشارت إلى أن ما يُعرف بـ"معهد الهيكل"- المؤسسة المركزية للجماعات المتطرفة الساعية لإقامة ما يسمى "الهيكل" على أنقاض الأقصى- دعا إلى استمرار الإغلاق بذريعة "غياب الملاجئ الآمنة".

وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال منع المصلين من التواجد في المسجد، بحجة إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع المواطنين من الدخول إلى باحاته.

وقبيل بدء شهر رمضان المبارك، صعّدت قوات الاحتلال من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، حيث شملت قرارات الإبعاد مئات المقدسيين، في محاولة لتفريغه من المرابطين والناشطين، وحتى الصحفيين. وعمدت سلطات الاحتلال لاتباع سياسة الإبعاد عبر رسائل نصية على تطبيق "واتساب"، أو عن طريق قرارات وبلاغات شفهية غير مكتوبة.



المصدر / فلسطين أون لاين