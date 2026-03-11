طقس فلسطين: ارتفاعٌ طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، متقلبًا بين غائم جزئي وصافٍ، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا خلال ساعات النهار.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو مغبرًا أحيانًا وغائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وباردًا خاصة في المناطق الجبلية، مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الجو مغبرًا أحيانًا وغائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وباردًا نسبيًا نهارًا وباردًا ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا نهارًا وباردًا ليلًا، خاصة في المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، فيما يُتوقع خلال ساعات الليل سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وبحسب التوقعات، تسود يوم السبت أجواء خماسينية مغبرة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع ارتفاع على درجات الحرارة، ويُحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين