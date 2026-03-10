البنتاغون يعترف بإصابة 140 جنديا في الحرب على إيران

أقرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بإصابة حوالي 140 عسكريا أمريكيا منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، بعدما نشرت وكالة "رويترز" حصيلة للإصابات.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الغالبية العظمى من الإصابات كانت طفيفة، وأن 108 من الجنود المصابين عادوا بالفعل إلى الخدمة، بينما يعاني 8 جنود من إصابات خطيرة ويتلقون أعلى مستويات الرعاية الطبية، حسب قوله.

وكان مصدران مطلعان قد أكدا لوكالة "رويترز" أن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا منذ بدء الحرب على إيران قبل 11 يوما، في حصيلة لم يكن قد أُعلن عنها سابقا.

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق عن 8 إصابات خطيرة فقط في صفوف القوات الأمريكية، بينما لم يتضح بعد نوع الإصابات التي تعرض لها الجنود، وما إذا كانت تشمل إصابات دماغية ناجمة عن الانفجارات.

وتعد هذه البيانات الجديدة أول كشف عن الحصيلة الإجمالية للإصابات التي تعرضت لها القوات الأمريكية، في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة الانتقامية من جانب إيران، والتي أودت أيضا بحياة 8 جنود أمريكيين في الكويت والسعودية.

وتأتي هذه الإصابات في ظل ضربات تشنها القوات الإيرانية تستهدف فيها قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية وفنادق ومطارات في دول خليجية.

في المقابل، يقول البنتاغون إن وتيرة الهجمات الإيرانية تراجعت بشكل كبير منذ بدء الحرب، في ظل الضربات الجوية الأمريكية التي تستهدف مخازن الأسلحة الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين إن "القوات الإيرانية تقاتل بقوة"، لكنه أشار إلى أنها "ليست أكثر خطورة مما كانت تتوقعه الخطط العسكرية الأمريكية".