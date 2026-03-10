بريطانيا تدعو للتحقيق في قتل المستوطنين 5 فلسطينيين بالضفة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعربت بريطانيا، يوم الثلاثاء، عن صدمتها إزاء استشهاد 5 فلسطينيين نتيجة جرائم ارتكبها مستوطنون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، مطالبة إسرائيل بالتحقيق في مقتلهم.

وقالت القنصلية في بيان نشرته القنصلية البريطانية العامة في القدس عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، "نشعر بصدمة عميقة إزاء مقتل خمسة فلسطينيين خلال الأسبوع الماضي في اعتداءات عنيفة نفذها مستوطنون"، داعية إلى عدم إغفال ما يجري من تطورات في الضفة الغربية.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطنين محمد طه معمر (52 عاما) وفهيم طه معمر (48 عاما) برصاص مستوطنين في قريوت جنوب مدينة نابلس.

كما أعلنت في 7 مارس استشهد الشاب أمير محمد شناران (27 عاما) برصاص مستوطنين في منطقة واد الرخيم بمسافر يطا، جنوب الخليل، كما استشهد ثائر فاروق حمايل (24 عاما) وفارع جودات حمايل (57 عاما)، بعد يوم واحد، وذلك برصاص مستوطنين في بلدة أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصاعدت هجمات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، مخلفة 42 شهيدًا فلسطينيا، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

كما أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين اعتداءاتهم في الضفة الغربية إجمالا، عن استشهاد 1125 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركزت اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، التي يعدها المجتمع الدولي أراضي محتلة.