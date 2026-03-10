صرف مساعدات نقدية لـ 4,605 من عمال غزة والمرضى بالضفة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن صرف دفعة مالية لمساعدة عمال غزة والمرضى ومرافقيهم المتواجدين في الضفة الغربية، وذلك بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وبدعم من الهلال الأحمر القطري وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه سيتم اليوم البدء في صرف دفعة من المساعدات النقدية، يستفيد منها 4,605 أشخاص من عمال قطاع غزة العالقين في محافظات الضفة الغربية والذين لم يتمكنوا من العودة إلى القطاع، إضافة إلى المرضى العالقين ومرافقيهم.

ووبحسب البيان، ستغطي وكالة الأونروا وبدعم من الهلال الأحمر القطري 3,600 مستفيد من هذا العدد، على أن يتم تحويل المساعدة لهم اليوم الموافق 10/03/2026.

فيما سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتغطية 1,005 مستفيدين، ومن المتوقع تحويل المساعدة لهم خلال اليومين القادمين.

وبينت وزارة العمل، أن من بين إجمالي المستفيدين يوجد 885 مريضًا أو مرافقًا لهم يقيمون حاليًا في مستشفيات الضفة الغربية.

وأشارت إلى صرف المساعدات المالية من خلال شبكة PalPay، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لكل مستفيد على هاتفه المحمول تتضمن تفاصيل استلام المساعدة.