بالأسماء والصور... "حنظلة" تكشف بيانات 50 ضابطًا في سلاح الجو الإسرائيلي

متابعة/ فلسطين أون لاين

في أحدث عملية سيبرانية ضد الاحتلال، أعلنت مجموعة "حنظلة" عن اختراقها واطلاعها على معلومات سرية تخص 50 ضابطًا كبيرًا في سلاح الجو، بما في ذلك طيارو المقاتلات المتطورة من طراز F-16 و F-35 وقادة وحدة الطائرات المسيرة.

وفي بيان مجموعة "حنظلة"، تم التأكيد على أنه ولأول مرة، تم الكشف عن المعلومات الكاملة لـ 50 ضابطًا كبيرًا يعملون في سلاح الجو التابع لكيان الاحتلال، والذين يشاركون بشكل مباشر في قصف المدنيين الأبرياء والحرب ضد المقاومة.

تتضمن القائمة التي نشرتها "حنظلة" الاسم الكامل، الرقم التعريفي، المنصب، رقم الاتصال، العنوان، الصورة، والبيانات الوظيفية لهؤلاء الضباط، بما في ذلك طيارو المقاتلات من طراز F-16 و F-35، وقادة عمليات الطائرات المسيرة، وكبار فنيي صيانة الطائرات، ومسؤولو تخطيط الغارات الجوية.

وبرزت مجموعة "حنظلة" كأحد أهم الفاعلين في "المقاومة الرقمية" خلال العام الأخير، حيث تتبنى المجموعة اسمًا ورمزًا مستوحى من الشخصية الكاريكاتورية التي رسمها الفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي، تعبيرًا عن التمسك بحق العودة ورفض الهزيمة.









تُعرف مجموعة "حنظلة" بتاريخ ممتد في تنفيذ هجمات إلكترونية ضد أهداف إسرائيلية.

ففي 14 يونيو/حزيران الماضي، نُسب إليها اختراق عدة مواقع ضمن منظومة الوقود الإسرائيلية، بينها شركات Delkol وDelek، وفق موقع RansomLook المتخصص في تتبع نشاط الجماعات السيبرانية.

وأسفر الهجوم حينها عن الحصول أكثر من 2 تيرابايت من البيانات المشفّرة، مع ترك رسالة تهديد تتعلق بوقف منظومات العمل في عدد من محطات الوقود وإمدادات الوقود للطائرات المقاتلة.

وتوسّعت عمليات المجموعة لاحقاً لتشمل شركة Aerodreams الأميركية المسؤولة عن تطوير أنظمة المسيرات، حيث أشارت إلى سرقة 400 غيغابايت من البيانات الداخلية. كما اخترقت شركة واي جي نيو إيدان للمقاولات العامة، إحدى الجهات المرتبطة بوزارة الحرب الإسرائيلية.

لكن الاختراق الأكثر تأثيراً — بحسب التقارير — كان اختراق شركتَي تزويد الإنترنت "099 إسرائيل" و"Primo"، المسؤولتين عن جزء كبير من البنية التحتية للإنترنت داخل "إسرائيل".

واستطاعت المجموعة إرسال أكثر من 150 ألف بريد إلكتروني رسمي باستخدام خوادم الشركتين.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن المجموعة اخترقت أنظمة الرادار الإسرائيلية، ووجّهت أكثر من 500 ألف رسالة تهديد إلى الإسرائيليين، داعية إياهم إلى "معارضة حكومة تل أبيب وتأييد إيران".

وجاء في إحدى الرسائل: "لا تتردد، لا تنم، ففرصة الهروب أقل من 10 ثوان… وربما نختار مدينتك".