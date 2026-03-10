واشنطن تتوعد إيران بأعنف ضربات لها اليوم منذ اندلاع الحرب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن القوات الأمريكية تلقت أوامر بتصعيد العمليات الجوية ضد إيران، مؤكداً أن يوم الثلاثاء سيشهد ما وصفه بأشد الضربات العسكرية منذ بداية الحرب قبل نحو عشرة أيام.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البنتاغون بواشنطن، قال هيغسيث إن الجيش الأمريكي تمكن من فرض سيطرة جوية كاملة في مسرح العمليات، مدعياً أن طهران تتكبد خسائر كبيرة وأن وضعها العسكري بات "مترنحاً".

وجدد المسؤول الأمريكي تأكيد موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، معتبراً أن واشنطن لن تتساهل في هذا الملف، ومتهماً طهران بمحاولة تحدي الإرادة الدولية.

كما اتهم الوزير الإيرانيين باستخدام منشآت مدنية مثل المدارس والمستشفيات لإطلاق الصواريخ، وهي اتهامات يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير الضربات التي طالت تلك المنشآت داخل إيران خلال الأيام الماضية.

وأشار هيغسيث إلى أن الخطة العسكرية التي يجري تنفيذها تهدف إلى ما وصفه بـ“سحق” القدرات العسكرية الإيرانية، بما يشمل استهداف القاعدة الصناعية الدفاعية والقوات البحرية بشكل واسع.

المصدر / وكالات