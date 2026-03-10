مفوضية الأمم المتحدة: حياة اللبنانيين على حافة الكارثة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، من أن حياة الناس في لبنان تواجه اضطرابًا هائلاً بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي، مع تسجيل أكثر من 667 ألف نازح داخل البلاد، بزيادة قدرها 100 ألف شخص في يوم واحد فقط.

ووفقًا لإحصاءات المفوضية، يقيم نحو 120 ألف نازح في مراكز إيواء رسمية خصصتها الحكومة، بينما يضطر آلاف آخرون للعيش مع أقاربهم أو أصدقائهم، أو النوم في الشوارع على الأرصفة، في مشهد يعكس هشاشة الوضع الإنساني وانتشاره في مختلف المناطق.

وقالت كارولينا ليندهولم بيلينج، ممثلة المفوضية في لبنان: "نرى سيارات مصطفة على طول الشوارع وأشخاصًا ينامون فيها أو على الأرصفة، في حين لا يزال آخرون يبحثون عن مأوى"، مؤكدة أن الأزمة لا تقتصر على النازحين وحدهم، بل تشمل المجتمعات المضيفة التي تواجه ضغوطًا متزايدة على مواردها.

ويُظهر الوضع في لبنان التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الإنسانية في المنطقة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وما يترتب عليها من تأثير مباشر على المدنيين، ويزيد من الحاجة العاجلة لدعم دولي واسع للحيلولة دون تفاقم الكارثة.

المصدر / وكالات