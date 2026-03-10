مستوطنون يقتلعون 200 شجرة زيتون جنوب نابلس

فلسطين أون لاين

10 مارس 2026 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
تدمير ممتلكات واقتلاع مئات الأشجار في جوريش وسلواد خلال مارس 2026

اقتلع مستوطنون 200 شجرة زيتون الثلاثاء، من أراضي قرية جوريش جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في اعتداء جديد استهدف الأراضي الزراعية الفلسطينية في المنطقة.

وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أن المستوطنين نفذوا عملية اقتلاع وتخريب واسعة لأشجار الزيتون في أراضي القرية.

وأوضحت التقارير الحقوقية أن الاعتداءات في جوريش لم تقتصر على اقتلاع الأشجار، بل شملت خلال فترات متقاربة تخريب ممتلكات المواطنين وسرقة خزانات مياه وتحطيم ثلاث مركبات تعود لأهالي القرية.

 ورصت منظمة البيدر قرارات صادرة عن جيش الاحتلال تقضي بقطع أشجار زيتون على مساحات واسعة في مناطق قريبة مثل بلدة سلواد خلال شهر آذار/مارس 2026.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث سُجل خلال شباط/فبراير 2026 أكثر من 511 اعتداءً استيطانياً شملت القتل والاعتداء على المواطنين وتخريب الأراضي الزراعية.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع هجمات المستوطنين بالضفة الغربية، بنسبة تقارب 25% مع تصاعد التوترات الإقليمية خلال آذار/مارس 2026.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مستوطنون #اقتلاع أشجار #زيتون

