أبو رمضان لـ "فلسطين أون لاين": (إسرائيل) تعمق أزمة غزة عبر المماطلة بإدخال المساعدات

غزة/ نور الدين صالح

لا تزال الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتصاعد بصورة غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعاً معيشية شديدة القسوة في ظل استمرار الحصار وتقييد دخول المساعدات الإنسانية.

ويقول عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محسن أبو رمضان إن (إسرائيل) تماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات إلى القطاع، رغم أن الاتفاق ينص على إدخال نحو 600 شاحنة يومياً.

وأوضح أبو رمضان لـ "فلسطين أون لاين"، أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز 200 شاحنة يومياً في أفضل الأحوال، إضافة إلى القيود المعقدة المفروضة على معبر رفح، ما يعيق انسياب حركة السفر وإدخال المساعدات وفق ما نص عليه اتفاق المعابر لعام 2005.

عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، محسن أبو رمضان

ويضيف أبو رمضان أن هذه القيود ترافقها إجراءات تحقيق وإهانات يتعرض لها المواطنون أثناء التنقل، إلى جانب استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، حيث يسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو 60% من مساحته.

وأشار إلى أن هذه الظروف انعكست بشكل مباشر على حياة السكان، حيث ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، كما شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً كبيراً نتيجة شح الموارد وتراجع الإمدادات.

كما حذر من تفشي الأمراض ونقص الأدوية، إضافة إلى تكدس النفايات في مناطق النزوح، ما يزيد من خطر انتشار الأوبئة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

ويؤكد أبو رمضان أن نحو 20 ألف جريح بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، إلا أن إغلاق المعابر يمنعهم من ذلك، ما يعرض حياتهم لخطر كبير.

كما يعيش نحو مليون فلسطيني في مخيمات النزوح التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، بما في ذلك الخيام والكرفانات اللازمة للحماية من الظروف الجوية.

ويحذر من أن استمرار هذه السياسات يهدف إلى جعل قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة، في محاولة لدفع السكان إلى الهجرة القسرية.

وطالب أبو رمضان الوسطاء الدوليين بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ الاتفاقات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والوقود، تمهيداً لبدء عملية إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين