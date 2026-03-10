بينهم صحفي.. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الثلاثاء، 7 مواطنين خلال حملات دهم واقتحام نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم مصور صحفي، وتركزت الاعتقالات في محافظات الخليل ورام الله وطولكرم ونابلس.

ففي محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الكريم خليلية وأحمد الحسن عقب تسلل قوة خاصة إلى بلدة دير الغصون شمال المدينة.

وفي محافظة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة، واعتقلت الشاب محمود الطيراوي بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت المصور الصحفي عبد الكريم العلمي عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأستاذ محمد عبد العزيز الرجعي بعد مداهمة منزله في مدينة دورا جنوب الخليل، كما اعتقلت الشاب خالد جميل عوض من بلدة بيت أمر.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عطا حنون بعد محاصرة منزله في مخيم بلاطة شرق المدينة.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال تواصل تصعيد حملات الاعتقال اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تترافق مع اقتحامات عنيفة للمنازل وتخريب محتوياتها، إضافة إلى التحقيق الميداني مع المواطنين، في إطار سياسة العقوبات الجماعية والتضييق المستمر بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين