مقر خاتم الأنبياء: زمن التفرّد الأميركي - الإسرائيلي في إدارة الصراعات انتهى

أكّد قائد مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران اللواء علي عبد اللهي، أنّ زمن التفرّد الأميركي - الإسرائيلي في إدارة الصراعات قد انتهى.

وشدد اللواء عبد اللهي على أنه "لم يعد بإمكان واشنطن والاحتلال شن حرب على إيران وإنهاءها متى شاءا".

وأعلن أنّه "لا نهاية للحرب" الحالية إلا بما تقرره طهران، مؤكداً أنّ إرادة القيادة والشعب والقوات المسلحة في "الانتقام" راسخة ولا تلين.

ودعا عبد اللهي الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي إلى إظهار الندم على أفعالهما، وترك شعوب المنطقة لتقرر مصيرها بنفسها بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن القوات الإيرانية تترقب قدوم البحرية الأمريكية إلى مضيق هرمز ووصول حاملة الطائرات جيرالد فورد.

وأضاف، "إما أن يكون الأمن للجميع أو ينعدم الأمن للجميع".

كما أعلن الحرس الثوري تدمير 10 رادارات أمريكية فائقة التطور في أنحاء المنطقة وعددا كبيرا من المسيّرات باهظة الثمن.



وأشار الحرس الثوري في بيان ثان، إلى أن ادعاءات ترامب بالقضاء على قوة إيران كاذبة وترمي للتهرب من ضغط الحرب، مضيفا أن ترامب يسعى لخداع الرأي العام والهروب من ضغط الحرب نتيجة هزائم الجيش الأمريكي.

وأوضح أن ترامب يزعم عبور سفن مضيق هرمز بينما ابتعدت السفن الأمريكية لأكثر من 1000كم خشية استهدافها، مشيرًا إلى أن التوتر الدائم في "إسرائيل" وبقاء المستوطنين فترات طويلة في الملاجئ وتدافعهم بالمطارات يعكس الواقع.

وتابع، أن ترامب فشل في خلق انهيار اجتماعي في إيران وحشد الشعب ضد النظام الإسلامي ، مبينا أن ترامب حاول إجبار الإيرانيين على الاستسلام بسرعة وبأقل تكلفة عبر اغتيال قادتهم لكنه فشل.

كما أكد أن اختيار المرشد الجديد والإدارة الفعالة للحرب أحبطا مساعي ترامب للقضاء على الثورة الإسلامية بإيران.

