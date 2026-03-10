شهيدٌ ومصابون وسط القطاع... خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة في غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة، عبر القصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين، مستغلًا انشغال دول العالم بالعدوان على إيران ولبنان لـ"تصعيد مجازره في قطاع غزة" وتشديد الحصار المفروض عليه.

وفي أبرز التطورات، أفادت مصادر محلية، بارتقاء شهيد وإصابة عدد آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلا في الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، انتشال شهيد وإصابتين بغارة جوية من مروحية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة التلباني في حي الخوالدة الغربي ببلدة الزوايدة وسط القطاع.

وجدد الاحتلال قصفه المدفعي على مناطق شرقي مدينة غزة، فيما شهدت مدينة غزة إطلاق نار متقطع وقذائف من قبل الزوارق الحربية صوب ساحل البحر.

وأطلقت آليات الاحتلال النار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما شن طيران الاحتلال غارة استهدفت مناطق شرقي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال غارات على شرقي المحافظة الوسطى.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، وصل إجمالي عدد الشهداء إلى 649 شهيدًا، بينما بلغ عدد الإصابات 1,730 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الانتشال إلى 756.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,134 شهيدًا، و 171,828 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين