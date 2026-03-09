رويترز: الحرب على إيران تجمد مباحثات خطَّة ترامب بشأن غزَّة

فلسطين أون لاين

09 مارس 2026 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة، مساء يوم الإثنين، إن المحادثات الرامية إلى المضي قدما في خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء ​الحرب في قطاع غزة معلقة منذ بدء هجوم الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران، الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز"، أن التوقف يهدد بتعطيل تنفيذ مبادرة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التي وصفها بأنها أحد أهداف سياسته الخارجية الرئيسية، ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من حصوله على تعهدات بمليارات الدولارات لغزة من دول خليجية.

طالع المزيد: إندونيسيا تعلّق المحادثات بشأن "مجلس السلام"

وقالت المصادر الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مفاوضات "نزع سلاح حماس" وغيرها توقفت عندما بدأت الحرب مع إيران في 28 فبراير شباط. 

فيما وصف أحد المصادر، الذي لديه معرفة مباشرة بعمل بعثة "مجلس السلام" التابع لترامب، التوقف بأنه تأخير قصير وطفيف بسبب اضطرابات الرحلات الجوية التي تمنع الوسطاء والممثلين من السفر في المنطقة، مشيرًا إلى عقد المحادثات بشكل متكرر في القاهرة.

بالمقابل، قال مصدر آخر، وهو مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة، إنه كان من المتوقع أن تعقد حماس محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في اليوم الذي اندلعت ​فيه الحرب، لكن الاجتماع ألغي ولم يتم تحديد موعد جديد.

#قطاع غزة #غزة #الشرق الأوسط #خطة ترامب #الحرب على إيران #العدوان الأمريكي الإسرائيلي

