بن غفير يوسع منح رخص السلاح للمستوطنين في القدس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يوم الإثنين، السماح لأكثر من 300 ألف مستوطن في القدس المحتلة بالتقدم للحصول على رخصة سلاح شخصي، وذلك بعد إضافة 41 حيًا و1600 شارع إلى قائمة المناطق المؤهلة. لحيازة السلاح.

وقال المتطرف بن غفير، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العبرية، إن القرار يأتي ضمن توسيع ما وصفه بـ"إصلاح قوانين السلاح"، مشيرًا إلى أن أكثر من 240 ألف مستوطن حصلوا على رخصة سلاح منذ توليه منصبه عام 2022.

وكان بن غفير أطلق سياسة تسهيل منح رخص السلاح للمستوطنين اليهود منذ تسلم مهام منصبه نهاية العام 2022، رغم تحذيرات مؤسسات حقوقية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 240 ألف مستوطن إسرائيلي شرقي القدس المحتلة، وأكثر من 700 ألف في مناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي قرار بن غفير في وقت يتصاعد فيه العدوان على مدينة القدس تزامنًا مع خطط إسرائيلية لزيادة مساحة مدينة القدس الشرقية المحتلة عبر الاستيطان.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 1125 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا و700، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.