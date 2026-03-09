فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"معاريف": "الجيش الإسرائيلي" لا يستطيع  إدارة جبهتين في الوقت نفسه

إيران تحذر واشنطن: هل تتحملون ارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار؟

"كتلة الصحفي" تنعى الصحفية الشهيدة آمال شمالي وتؤكد: لا يمكن اغتيال رسالة الحقيقة

القهوة أم مشروبات الطاقة؟ الكافيين نفسه.. لكن التأثير مختلف

تشافي: لابورتا هو من رفض عودة ميسي.. وأفسد علاقتي به

بقائي: واشنطن تستغل أجواء دول الجوار لتنفيذ هجمات صاروخية ضد إيران

سيناريو "القوة القاهرة" في الخليج.. كيف قد تهتز أسواق الطاقة العالمية؟

زيلينسكي: أرسلنا خبراء مسيّرات لحماية القواعد الأمريكية بالأردن

الصحة بغزة: 7 شهداء و 17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

عين الفيزياء.. كيف ترصد الأقمار الصناعية دبابة من ارتفاع 500 كيلومتر؟

بقائي: واشنطن تستغل أجواء دول الجوار لتنفيذ هجمات صاروخية ضد إيران

09 مارس 2026 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
...
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الولايات المتحدة تستغل أجواء إحدى الدول المجاورة لإيران لتنفيذ هجمات صاروخية ضد الأراضي الإيرانية.

وقال بقائي في منشور على منصة "إكس"، يوم الاثنين، إن الصواريخ تُطلَق من مناطق سكنية داخل أراضي الدول المجاورة، فيما تستخدم الطائرات الأميركية الأجواء الجوية للدول نفسها للعدوان على إيران، مرفقًا المنشور بمقطع فيديو.

وأشار إلى أن المقطع موجه "للذين يصرون على تجاهل منطق هجماتنا الدفاعية على قواعد ومصالح الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة".

وحذَّر المسؤول الإيراني من أن هذه التصرفات تعرض أمن المنطقة للخطر، مؤكداً أن الهجمات الإيرانية على قواعد ومصالح الولايات المتحدة كانت دفاعية ومبررة في مواجهة هذا الاستغلال.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران وافق على عدم تنفيذ أي هجمات ضد دول الجوار، ما لم تُستخدم أراضي تلك الدول منطلقًا لشن اعتداءات على إيران.

وأشار إلى أن إيران لا تحمل عداوة تجاه دول المنطقة، مقدّمًا اعتذارًا للدول المجاورة عن الهجمات التي طالت أراضيها خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة العمل المشترك مع دول الجوار من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "يجب أن نعمل مع دول الجوار بهدف ضمان وتأمين الأمن والسلام"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرهان "الأمريكي الإسرائيلي" على استسلام إيران لن يتحقق.

وشدد بزشكيان على التزام بلاده بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، معتبرًا أنه لا يحق لأي طرف تجاهل حقوق إيران، ومؤكدًا أن الشعب الإيراني سيبقى صامدًا حتى تجاوز هذه الأزمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#واشنطن #طهران #القواعد الأمريكية #العدوان على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة