بقائي: واشنطن تستغل أجواء دول الجوار لتنفيذ هجمات صاروخية ضد إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الولايات المتحدة تستغل أجواء إحدى الدول المجاورة لإيران لتنفيذ هجمات صاروخية ضد الأراضي الإيرانية.

وقال بقائي في منشور على منصة "إكس"، يوم الاثنين، إن الصواريخ تُطلَق من مناطق سكنية داخل أراضي الدول المجاورة، فيما تستخدم الطائرات الأميركية الأجواء الجوية للدول نفسها للعدوان على إيران، مرفقًا المنشور بمقطع فيديو.

وأشار إلى أن المقطع موجه "للذين يصرون على تجاهل منطق هجماتنا الدفاعية على قواعد ومصالح الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة".

وحذَّر المسؤول الإيراني من أن هذه التصرفات تعرض أمن المنطقة للخطر، مؤكداً أن الهجمات الإيرانية على قواعد ومصالح الولايات المتحدة كانت دفاعية ومبررة في مواجهة هذا الاستغلال.

To those who insist on ignoring the rationale behind our defensive strikes on the U.S. military bases/assets in the region:

Missiles are being launched at Iran from residential areas in the territory of neighbouring countries, and U.S. fighters are using the airspace of… pic.twitter.com/EFn9ezc5V2 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 8, 2026

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن مجلس القيادة المؤقت في إيران وافق على عدم تنفيذ أي هجمات ضد دول الجوار، ما لم تُستخدم أراضي تلك الدول منطلقًا لشن اعتداءات على إيران.

وأشار إلى أن إيران لا تحمل عداوة تجاه دول المنطقة، مقدّمًا اعتذارًا للدول المجاورة عن الهجمات التي طالت أراضيها خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة العمل المشترك مع دول الجوار من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "يجب أن نعمل مع دول الجوار بهدف ضمان وتأمين الأمن والسلام"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الرهان "الأمريكي الإسرائيلي" على استسلام إيران لن يتحقق.

وشدد بزشكيان على التزام بلاده بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، معتبرًا أنه لا يحق لأي طرف تجاهل حقوق إيران، ومؤكدًا أن الشعب الإيراني سيبقى صامدًا حتى تجاوز هذه الأزمة.

المصدر / فلسطين أون لاين